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Bakanlardan Sarıkamış’ta telesiyej tesisleri açılışı

İHA

– Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars Sarıkamış'a Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne kurulan kapalı telesiyej sisteminin açılışını yaptı.

Bakanlardan Sarıkamış’ta telesiyej tesisleri açılışı

– Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars Sarıkamış’a Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne kurulan kapalı telesiyej sisteminin açılışını yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars Sarıkamış’a Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne kurulan kapalı telesiyej sisteminin açılışını yaptı. Bin 850 metre uzunluğunda saatte 3 bin kişi taşıma kapasiteli telesiyej tesisleriyle 14 dakikada çıkılan zirveye 5 dakikada çıkılacak.
Programın açılışında konuşan Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın selamını Sarıkamışlılara iletti. Bakan Pakdemirli, “Bugün burada olmamızın sebebi belli, şehitlerimizin Allahuekber Dağları’nda bundan 105 yıl önce vermiş olduğumuz şehitlerimizi anmak, bu konuya dikkat çekmek. Bu konuyla ilgili farkındalığı artırmak, maksadıyla buradayız. Bakanımız teşekkür ediyorum. Çok güzel bir aktivite düzenlemişler, kendilerinden kaynak koyduğu, ekstra kaynak koyduğu bu telesiyejin açılışına da hep birlikte beraber iştirak ediyoruz” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Her yıl buraya gelmenin heyecanını yaşıyoruz. Ben bu güzel tabloda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ecdadın izinden yürüyen bir gençlikle inşallah yarınlara hep birlikte bir ve beraber olarak daha güçlü bir şekilde yürümenin heyecanını yaşıyoruz. Ve gençlerimizin bu kutsal emanete yönelik bilinci, duygusu her geçen gün daha güçlü bir şekilde görünüyor. Buna biz şahit oluyoruz buda bizi ayrıca mutlu ediyor. Tabi ki şühedanın izinde yürümenin bizler için pek çok ders alma noktasında bu emanetin ne kadar kutsal olduğunu göstermesi açısından çok önemli, 105 yıl önce burada bu vatan için, bu millet için burada hakikaten kendilerini feda eden ecdadımızı ve bu aziz vatan için yine Malazgirt’ten Çanakkale’ye kadar, 15 Temmuz’a kadar şehadete yürüyen tüm ecdadımızı, şehirlerimizi, gazilerimizi bu vesileyle yad ediyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından telesiyejin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Pakdemirli ve Bakan Kasapoğlu ile beraberindekiler, telesiyeje binerek zirveye çıktı.

KARS

04 Ocak 2020 Cumartesi

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