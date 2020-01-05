Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü başladı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde donarak şehit düşen 90 bin Mehmetçik anısına yapılan saygı yürüyüşü başladı.

105 yıl önce Enver Paşa komutasındaki Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen 90 bin asker, 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüş ile anılıyor.

Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye'nin birçok kentinden Sarıkamış’a akın eden her yaştan yaklaşık 40 bin kişi katılıyor.

KARS 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:54

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