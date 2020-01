Sarıkamış şehitleri için 20 bin kişi karda yürüdü

ENVER Paşa komutasında, 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit olan binlerce Mehmetçik, 'Gençlik şühedanın izinde yürüyor' sloganıyla Allahuekber Dağları'nda düzenlenen yürüyüşle anıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu bölgedeki yürüyüşe; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye'nin dört bir tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesine akın eden, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Enver Paşa komutasındaki birlikler, 22 Aralık 191415 Ocak 1915 tarihlerinde Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'nda, Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşullarıyla karşılaştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın kayıtlarına göre, 60 bin asker, şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz giysiler nedeniyle şehit düştü. Erzurum'daki 9'uncu Kolordu Komutanlığı ile Sarıkamış'taki askeri birliklerde görevli subayların Allahuekber Dağları'ndaki sessiz anma törenleri, Alaattin Karaca başkanlığındaki dönemin Dağcılık Federasyonu ile 2003 yılında Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı olan Necati Bölükbaşı ve Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez'in çabalarıyla kamuoyunca sahiplenildi.

KASAPOĞLU: GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Türkiye'nin dört bir yanından gelen, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi, şehitleri anmak için Sarıkamış'ın Kızılçubuk köyünde buluştu. 'Gençlik şühedanın izinde yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, valiler, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, bölge komutanları, askerler, polisler, izciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Şühedanın izinde yürüyoruz. Şühedamızın emanet ettiği bu kutsal vatanı yine yarınlara ilelebet taşıyarak payidar kılmak için var gücümüzle gençlerimizle birlikte çalışacağız. Gençlerimiz şühedanın fedakarlığının farkında. Onların hissiyatını hissetmek, bu şuurla bu emanete sahip çıkmak için bu tür etkinlikleri bakanlık olarak düzenliyoruz. Her geçen yıl bu faaliyete teveccüh çok ciddi oranda artıyor. Bu şuurla bu ruhla geleceğe yürümek çok önemli. Birbiri için canından geçmiş, canını feda etmiş bir ecdat var. O ecdada layık olma bilinciyle onların yolundan yürüyen bir gençlik var. Biz bu gençlerle önümüze konan tüm engelleri bugüne kadar aştığımız gibi bir bir bertaraf ettiğimiz gibi bundan sonraki süreçte de tüm engellilere adaletimizle merhametimizle hukuk anlayışımızla meydan okuyacağız. Yarınlara sanayimizle teknolojimizle ilim ve irfanımızla sporcularımızla sanatçılarımızla güçlü bir şekilde yürüyeceğiz" diye konuştu.

Sarıkamış'a 105 yıl önce yurdun dört bir yanından gelenler gibi bugün de Türkiye'nin her şehrinden gelenler olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Yine 105 yıl önce Kudüs'ten, Yemen'den, Şam'dan, Halep'ten, Üsküp'ten olduğu gibi bugün de yurt dışından gelen önemli misafirlerimiz, gençlerimiz var. Aynı ruhu, aynı heyecanla yaşamanın bu bilinçle idrakle yarınlara yürümenin mühim olduğuna inanıyoruz. Bunu görmek bu manzaraya şahit olmak bizler için ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk. Bu güzel tabloda emeği olan herkese şükranlarımı sınıyorum" dedi.

Kamyonlarla erzak ve Türk bayrağı dağıtılan binlerce katılımcı, saat 10.30'da 105 yıl önce olduğu gibi yürüyüşe başladı. Bölgede askeri helikopterle güvenlik amacıyla uçuş yapıldı. Katılımcılar, dev bayrak ve Atatürk posterleri taşıyarak, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'En büyük asker bizim asker' sloganları attı. Eksi 9 derece hava sıcaklığında, zorlu yürüyüşe katılanlar, 6,5 kilometrelik 'Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Yolu'nu izleyerek, Yukarı Sarıkamış Mahallesi'ndeki tören alanında yürüyüşü sonlandıracak.



KARS 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:01

YATSI 18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.