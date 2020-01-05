Sarıkamış şehitleri için 20 bin kişi karda yürüdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sarıkamış şehitleri için 20 bin kişi karda yürüdü

DHA

ENVER Paşa komutasında, 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit olan binlerce Mehmetçik, 'Gençlik şühedanın izinde yürüyor' sloganıyla Allahuekber Dağları'nda düzenlenen yürüyüşle anıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu bölgedeki yürüyüşe; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye'nin dört bir tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesine akın eden, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

ENVER Paşa komutasında, 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit olan binlerce Mehmetçik, 'Gençlik şühedanın izinde yürüyor' sloganıyla Allahuekber Dağları'nda düzenlenen yürüyüşle anıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu bölgedeki yürüyüşe; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye'nin dört bir tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesine akın eden, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi katıldı.
Enver Paşa komutasındaki birlikler, 22 Aralık 191415 Ocak 1915 tarihlerinde Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'nda, Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşullarıyla karşılaştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın kayıtlarına göre, 60 bin asker, şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz giysiler nedeniyle şehit düştü. Erzurum'daki 9'uncu Kolordu Komutanlığı ile Sarıkamış'taki askeri birliklerde görevli subayların Allahuekber Dağları'ndaki sessiz anma törenleri, Alaattin Karaca başkanlığındaki dönemin Dağcılık Federasyonu ile 2003 yılında Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı olan Necati Bölükbaşı ve Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez'in çabalarıyla kamuoyunca sahiplenildi. 
KASAPOĞLU: GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ
Türkiye'nin dört bir yanından gelen, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi, şehitleri anmak için Sarıkamış'ın Kızılçubuk köyünde buluştu. 'Gençlik şühedanın izinde yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, valiler, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, bölge komutanları, askerler, polisler, izciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Şühedanın izinde yürüyoruz. Şühedamızın emanet ettiği bu kutsal vatanı yine yarınlara ilelebet taşıyarak payidar kılmak için var gücümüzle gençlerimizle birlikte çalışacağız. Gençlerimiz şühedanın fedakarlığının farkında. Onların hissiyatını hissetmek, bu şuurla bu emanete sahip çıkmak için bu tür etkinlikleri bakanlık olarak düzenliyoruz. Her geçen yıl bu faaliyete teveccüh çok ciddi oranda artıyor. Bu şuurla bu ruhla geleceğe yürümek çok önemli. Birbiri için canından geçmiş, canını feda etmiş bir ecdat var. O ecdada layık olma bilinciyle onların yolundan yürüyen bir gençlik var. Biz bu gençlerle önümüze konan tüm engelleri bugüne kadar aştığımız gibi bir bir bertaraf ettiğimiz gibi bundan sonraki süreçte de tüm engellilere adaletimizle merhametimizle hukuk anlayışımızla meydan okuyacağız. Yarınlara sanayimizle teknolojimizle ilim ve irfanımızla sporcularımızla sanatçılarımızla güçlü bir şekilde yürüyeceğiz" diye konuştu.
Sarıkamış'a 105 yıl önce yurdun dört bir yanından gelenler gibi bugün de Türkiye'nin her şehrinden gelenler olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Yine 105 yıl önce Kudüs'ten, Yemen'den, Şam'dan, Halep'ten, Üsküp'ten olduğu gibi bugün de yurt dışından gelen önemli misafirlerimiz, gençlerimiz var. Aynı ruhu, aynı heyecanla yaşamanın bu bilinçle idrakle yarınlara yürümenin mühim olduğuna inanıyoruz. Bunu görmek bu manzaraya şahit olmak bizler için ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk. Bu güzel tabloda emeği olan herkese şükranlarımı sınıyorum" dedi. 
Kamyonlarla erzak ve Türk bayrağı dağıtılan binlerce katılımcı, saat 10.30'da 105 yıl önce olduğu gibi yürüyüşe başladı. Bölgede askeri helikopterle güvenlik amacıyla uçuş yapıldı. Katılımcılar, dev bayrak ve Atatürk posterleri taşıyarak, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'En büyük asker bizim asker' sloganları attı. Eksi 9 derece hava sıcaklığında, zorlu yürüyüşe katılanlar, 6,5 kilometrelik 'Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Yolu'nu izleyerek, Yukarı Sarıkamış Mahallesi'ndeki tören alanında yürüyüşü sonlandıracak.

KARS

05 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 14:40
  • AKŞAM 17:01
  • YATSI 18:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü başladı
YEREL HABERLER Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü başladı
Türkiye Sarıkamış şehitlerini anıyor
YEREL HABERLER Türkiye Sarıkamış şehitlerini anıyor
Sarıkamış Şehitleri anısına meşaleli kayak ve lazer gösterisi Bakan Kasapoğlu ve Pakdemirli, üzerinde ‘Sarıkamış 105. Yılı’ demir panodaki gazlı bezleri meşalelerle yaktılar
YEREL HABERLER Sarıkamış Şehitleri anısına meşaleli kayak ve lazer ...
Bakanlardan Sarıkamış’ta telesiyej tesisleri açılışı
YEREL HABERLER Bakanlardan Sarıkamış’ta telesiyej tesisleri açılışı
Hırsız, 500 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Hırsız, 500 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı
Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi
Sarıkamış’ta kardan şehit askerler heykeli 105 yıl önce Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen 90 bin askerin anısına yapılan kardan şehit askerler heykeli açıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta kardan şehit askerler heykeli 105 yıl ...
Kurt karayoluna indi Soğuk ve kar yağışı Kars’ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor
YEREL HABERLER Kurt karayoluna indi Soğuk ve kar yağışı Kars’ta ...
Kars’ta polis hırsızı kamera kayıtlarından tespit etti 500 saatlik kamera kayıtları titizlikle incelendi
YEREL HABERLER Kars’ta polis hırsızı kamera kayıtlarından tespit ...
Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı
Sarıkamış şehitleri kar yağışı altında anıldı Binlerce kişi kar altında 90 bin şehit için meşalelerle yürüdü
YEREL HABERLER Sarıkamış şehitleri kar yağışı altında ...
Sarıkamış şehitleri için kar altında meşaleli yürüyüş
YEREL HABERLER Sarıkamış şehitleri için kar altında meşaleli yürüyüş
Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri başladı
90 bin askerin kardan heykelleri tamamlandı Heykellerin yapımı için 15 kilometre uzaklıktan 200 kamyon kar taşındı
YEREL HABERLER 90 bin askerin kardan heykelleri ...
Kedi ile köpeğin örnek dostluğu
YEREL HABERLER Kedi ile köpeğin örnek dostluğu
Sarıkamış'ta, donarak şehit olan Mehmetçik anısına kardan heykeller
YEREL HABERLER Sarıkamış'ta, donarak şehit olan Mehmetçik anısına ...
VHO Selim belediyesi ile protokol imzaladı
YEREL HABERLER VHO Selim belediyesi ile protokol imzaladı
Karslı minik öğrenciler harçlıklarıyla köy okulundaki kardeşlerine hediye aldı
YEREL HABERLER Karslı minik öğrenciler harçlıklarıyla köy okulundaki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X