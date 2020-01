Kars Belediyesi her mahalleye bir kütüphane kuracak

"Annem benim her şeyim"

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in girişimleriyle her mahalle bir kütüphane kurulacak.

Başkan Bilgen, her mahalleye bir kütüphane kurmak için kolları sıvadı. Belediye Başkanlığı’nca, hayata geçirilecek olan “Mahalle Kütüphaneleri” projesinin son aşamaya geldiği öğrenilirken, proje tamamlanmasıyla birlikte her mahalleye bir kütüphane yapılacak.

Belediye Başkanlığı’nın hayata geçireceği “Mahalle Kütüphaneleri”ne bağış yapmak isteyen vatandaşların bağışta bulunacakları kitapları Kars Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne gönderilmesi istendi.

