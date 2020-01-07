Kars 36 Spor transferler kadrosunu güçlendirdi Yeşil beyazlı ekipte hedef 3. Lig

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

İstanbul’da ikinci devre hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte, 20192020 sezonu sonunda Spor Toto 3. Ligine çıkmanın hesapları yapılıyor. BAL Ligi 3 Grup’ta Arhavi Spor’un 3 puan, grup 2’inci, DSİ Karadeniz Spor’un da 1 puan gerisinde bulunan Kars 36 Spor ikinci yarıya Erzurum’da Yakutiye Spor karşılaşmasıyla başlayacak.

Kars Spor Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız, yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi.

Başkan Muharrem Yıldız, “Çok kaliteli sporcuları kadromuza kattık. Kars 36 Spor’un hedefi belli, Hopa karşısında kaçırdığımız 3. Lig şansını bu yıl kaçırmayacağız. Çok güçlü bir kadromuz var. Çalışmalarımız devam ediyor. Eksik gördüğümüz bölgelere çok isabetli transferler yaptık. Biz bu yıl 3. Lige çıkmak istiyoruz. Takım olarak buna şartlandık. İnşallah Karslıların 3. Lig hayaline son vereceğiz” dedi.

“Herkesin destek olması gerekiyor”

Kars 36 Spor’a herkesin destek olması gerektiğini ifade eden Başkan Muharrem Yıldız, “Kars 36 Spor kentin takımıdır. Herkesin bunu kabullenmesi ve sahip çıkması gerekiyor. Kars her şeyin üstündedir. İyi bir fırsat yakalamışız. Bu fırsatı çok iyi kullanmak zorundayız. Ben burada herkese çağrıda bulunuyorum. Gelin el ele vererek birlikte şampiyonluğa yürüyelim birlikte şampiyon olalım. Kars gerçekten bulunduğu yeri hak etmiyor. Kars’ın daha üst liglerde olması gerekiyor. Biz tüm teknik ekip, yönetim, sporcularımız ve taraftarlarımızla kenetlendik ve şampiyonluğu istiyoruz. Başta atanmışlar olmak üzere seçilmişler, iş adamaları kısacası Karslıyım diyen herkesin yeşil beyazlı ekibe destek olmasını bekliyoruz. Ancak bu şekilde bir üst liga çıkarız” diye konuştu.

İstanbul’da hazırlıklarını sürdüren Kars 36 Spor da yeni transferlerde takıma kısa sürede uyum sağladı. Teknik Direktör Mersud Demiroviç nezaretinde hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekibi İstanbul’daki Karslılar da yalnız bırakmıyor.

KARS 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:54

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