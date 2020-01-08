Kars’ta sisten bazı uçak seferleri iptal oldu

Kars’ta sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Uçak seferlerinde de aksamalar yaşanırken 6 uçuş ise iptal edildi

Kentte etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sisten görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis hava ulaşımına da engel oldu. Yoğun sis nedeniyle Karsİstanbul ve KarsAnkara uçuşunu gerçekleştirecek olan 6 uçuş iptal edildi.

KARS 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:04

YATSI 18:29

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