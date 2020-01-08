Kars'ta 2020 yılının ilk Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Kars'ta 2020 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Türker Öksüz, Başkanlığı'nda yapıldı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları ile Kurum ve Daire amirleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Türker Öksüz, “213 tane projemiz bulunmakta, bunların toplam proje tutarı 3 milyar 211 milyon 775 bin 612 lira olarak gerçekleşmiştir. Bunun geçmiş yıllarda yapılan harcama toplamı 878 milyon 822 bin 715 lira, 2019 yılı ödenek toplamı 422 milyon 202 bin 891 lira, dönem sonuna kadar yapılan harcamalar 535 milyon 376 bin 395 lira olarak gerçekleşmiştir. Toplam harcama tutarı bu projelerle ilgili, 213 proje ile ilgili olarak söylüyorum. 1 milyar 414 milyon 399 bin 110 lira olarak gerçekleşmiştir. Projelerimizden 39’u bitmiş, 107’si henüz devam etmektedir. İha aşamasında olan 29 projemiz bulunmaktadır. 38 adet projeye ise başlanılamadı” dedi.

Vali Türker Öksüz'ün konuşmasının ardından sırasıyla Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Rektör Prof. Dr. ile yatırımcı kurum ve daire amirleri 2020 yılı yatırım programları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

KARS 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:54

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