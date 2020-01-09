Kars’ta yüzmede dereceye girenler madalyalarını aldı

Kars’ta 20192020 Okul Sporları Yıldız Kızlar Yüzme İl Birinciliği müsabakaları düzenlendi.

Kars Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda 21 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen yarışmalarda kategorilerinde dereceye girenlere madalyaları verildi.

Kars Yüzme İl Temsilcisi Ömer Nayki, amaçlarının Kars’ta yüzme sporunu geliştirmek yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Nayki, “Yüzme bilmeyen tek bir çocuğumuz kalmasın diye uğraşıyoruz. Gece gündüz demeden sürekli çalışıyoruz” dedi.

Yüzme İl Temsilcisi Ömer Nayki, bu kapsamda bize en büyük desteği olan her zaman arkamızda olarak en büyük destekçimiz olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat’a teşekkür etti.

Öte yandan Kars Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen “20192020 Okul Sporları Yıldız Kızlar Yüzme İl Birinciliği” renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini aldı.

KARS 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:05

YATSI 18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.