Ufka Yolculuk Yarışması yeni konusuyla Kars’ta

“Türkiye’nin en geniş katılımlı sivil yarışma organizasyonu” olan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının 8’incisi için hazırlıklar başladı. Her yıl katlanarak artan bir heyecan ve coşkuyla gerçekleşen sınavlara bugüne kadar 2,8 milyonu aşkın kişi katıldı.

Server Yaşam Vakfı’nın Türkiye genelinde, Kars’ta da Şehristan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği organizasyonuyla tertip edilen Milli Eğitim Bakanlığı izni ile yürütülen Ufka Yolculuk Yarışmasının kayıt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm bireylerin, bilgili, doğru inançlı ve güzel ahlaklı olması ve bunları davranışlarına yansıtan ‘İdeal İnsan’ın yetişmesi amacıyla yola çıkan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları, bu yıl yeni bir konu ve yeni bir vizyonla yarışmacılarıyla buluşacak.

Ufka Yolculuk 8’in yarışma konusu “Adap”

Önceki yıllarda Kur’anı Kerim meali, Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) hayatı, hadisi şerif, ilmihal, Kur’an ve sünnet bütünlüğü, evrensel bir değer olan “Güzel Ahlak” gibi konularda gerçekleştirilen yarışmanın bu yıl için seçilen teması ise “Adap.”

Ufka Yolculuk Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Ufka Yolculuk yarışmaları ile milyonlarca insanın kitap okumasının yanı sıra katılımcılara doğru ve sahih kaynaklardaki bilgilerin aktarıldığı belirtilerek, “Bu yıl 8’incisini düzenleyeceğimiz yarışma sayesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine henüz genç yaşlarında, hepimizin ihtiyaç duyduğu ve bir ömür boyu zihinlerde kalması gereken adap ve adabın gerektirdiği değerleri kazandırmayı amaçlıyoruz” denildi.

Yarışma Takvimi

Türkiye’nin bütün illerindeki okullarda yapılacak olan yarışmanın müracaatı 25 Kasım 2019’da başladı. Yarışmaya başvuru yapanlar ilk olarak 29 Şubat 2020 tarihinde bulundukları yerden diledikleri şekilde online sınava katılacaklar. Online sınavda belirlenen sınav barajını geçen yarışmacılar, belirlenen sınav merkezlerinde sınava girmeye haz kazanacaklar. Yazılı sınav 29 Mart 2020 Pazar günü yapılacak. 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek olan yarışmada, İlkokul kategorisinde katılanlar, “Edep Diyarına Yolculuk”; Ortaokul kategorisinde katılanlar, “Edep Mektebi” ve Lise kategorisinde katılanlar ise "İletişim, Nezaket ve Adap” kitaplarını okuyarak hazırlanabilecekler. Yarışmacılar kitapları KarsMerkezde Günerhan Kırtasiye, Kağızman’da Bilen Kırtasiye ve Sarıkamış’ta Eksen Kırtasiyeden temin edebilecekler.

Bize Okumak Yakışır

Ufka yolculuk, son 7 yılda 81 il genelinde, 3 bin 339 sınav merkezinde ve toplamda 2 milyon 864 bin 657 kişiyle gerçekleştirildi. “Kaybedeni Olmayan Yarışma” ve “Bize Okumak Yakışır” sloganlarıyla milyonlara ulaşan Ufka Yolculuk Yarışmaları; proje ortakları ile birlikte binlerce gönüllü desteği ve dağıttığı ödülleri ile lider bir organizasyon konumunda olmayı sürdürüyor.

KARS 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:54

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