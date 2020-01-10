Kağızman’da barış toplantısı

Kağızman Kaymakamı İshak Çınar’ın girişimleriyle ‘barış’ toplantısı düzenlendi.

Kaymakam İshak Çınar, Kağızman Günindi köyünde aralarında husumet bulunan ve 2 ailenden birisi olan Güneş ailesinin ileri gelenlerini makamında kabul etti.

Kağızman’da, 2 aile arasındaki husumetin bir an önce son bulması için gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Müftü Vekili ve ara bulucu sıfatıyla Kağızman Feyzullah Bey Cami imamı Hüseyin Parlak ta hazır bulundu.

2 aile arasında barışın sağlanması için tüm aile üyelerinin elini taşın altına koyması gerektiğini dile getiren Kaymakam Çınar, huzur ve güven ortamının sağlanması için iki tarafında hassas davranmaları gerekliliğini vurguladı.

Kaymakam Çınar, tüm aile bireylerinden duyarlı olmalarını istedi. Güneş ailesiyle bir süre sohbet eden Çınar, tarafların aralarında husumeti biran evvel bitirerek kucaklaşmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

KARS 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:54

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