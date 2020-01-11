Kars eksi 19’u gördü

Kars’ta Sibirya soğukları etkili oluyor. Soğukların etkili olduğu kentte, termometreler eksi 19’u gösterdi. Aşırı soğuklardan Baraj Gölü dondu.

Kar yağışının ardından Kars’ta soğuk hava etkisini sürdürüyor. Soğuktan Dereiçi mevkisinde bulunan baraj dondu. Bir günde donan baraj gölü ise görenleri şaşırttı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 17, Kars'ta 20, Ardahan'da 10, Erzurum'da 7, Erzincan'da 5, Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta hayatta durma noktasına geldi. Sabah erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, soğuktan olumsuz etkilenirken, bazı vatandaşlar ise soğuktan korunmak için toplu taşıma araçlarını tercih etti. Soğuk havanın kentte önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

KARS 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:07

YATSI 18:31

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