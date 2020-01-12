Kars’ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı

"Ben hep hip hop'tım"

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Kars’ta son günlerde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar, bir anda etrafı beyaza bürüdü.



Kars’ta kar yeniden yüzünü gösterdi. Uzun süreden beri etkili olan Sibirya soğukları akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önüne biriken karları temizlerken, bazıları da cep telefonlarına sarılarak bol bol fotoğraf çekti.



Öte yandan kar yağışı altında görüntülenen Kars Kalesi, Evliya Cami ve Havariler Kilisesi kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kar altında uçan kuşlar kameralara yansıdı.

KARS 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:08

YATSI 18:32

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