Kars’ta yollar buz pistine döndü

Kars’ta kar yağışının ardından soğuk havanın etkisiyle yollar buz pistine döndü. Buzlanan yollarda ise sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlarıyla yokuşu çıkamayan sürücüler bir süre kaydıktan sonra geri dönmek zorunda kaldı.

Kar yağışının ardından buz tutan yollar sürücülerin kabusu oldu. Haydar Aliyev Caddesi’ni kullanan sürücüler yokuş yukarı çıkmakta zorlandı. Araçları kayan sürücüler, bir süre yokuşu çıkmak direndi, ancak araçları kayan sürücüler daha sonra pes ederek geri dönmek zorunda kaldı.

Haydar Aliyev Caddesi’nde kayan araçlar kameralara yansıdı. Buz tutan cadde çok sayıda araç kayarken, her hangi bir kazanın meydana gelmemesi ise teselli oldu.

KARS 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:09

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.