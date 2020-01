Azerbaycan’ın 100. yıl anısına madalya verildi

Azerbaycan Cumhuriyetinin Diplomatik Hizmet Kurumlarının Yaranmasının 100. yılı münasebetiyle onur madalyası takdim töreni düzenlendi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu’nda düzenlenen törene Kars Valisi Türker Öksüz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Adalet Komisyonu Başkanı Şemsettin Dereli, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, daire amirleri ve davetliler katıldı.

Kısa bir video gösterimi ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, “1918 yılında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kuruldu. Bu Cumhuriyet Doğu’daki ilk Cumhuriyet olmuştur. Ve Cumhuriyetin dış işleri yani diplomatik kurumları bir yıl sonra 1919 yılında kurulmuştur. Dolayısıyla 2019 yılında Azerbaycan Diplomasisinin 100. Yılını Temmuz ayında kutlamış olduk. Bildiğiniz gibi 2018 yılında Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. Yılını kutlamış olduk. Bu 100 yıl içerisinde Azerbaycan Diplomasisi, dönemin Sovyetler Birliğinde yaşasa bile varlığını kurmayı başarmıştır. Belki sessiz kalmıştır ama Devletimizin gelecek varlığı için çok önemli işler görmüştür ve bu önemli işler arasında Azerbaycan Diplomasisinin en büyük önderi ve bunu yaşatan devlet büyüklerimizden Ulu Önderimiz Haydar Aliyev olmuştur. 1969 yılında Azerbaycan’da ilk kez hükümetin başına geldikten sonra diplomatik kurumlarımız dahil bütün kurumlarımızda geleceğimiz olan gençlerimizin yetiştirilmesinde çok önemli roller üstlenmiştir. Bugün o dönemlerde yetiştirilen insanlar bugün bağımsız Azerbaycan’ın yönetiminde bulunmaktadırlar. Bugün devletimizin başında olan Ulu Önderimizin layıklı devamcısı olan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev de aynı yolda yürüyerek ülkemizin inkişafı yolunda liderlik etmektedir. Azerbaycan bu sene diplomasinin 100. Yılı nedeniyle Devletimiz tarafından Azerbaycan ile Türkiye arasında mevcut dostluğa verdikleri desteklerden dolayı hazırlanan madalyalar Kars, Iğdır ve Erzurum’da birbirinden değerli insanlara, yurt dışındaki Azerbaycan dostlarına ve bazı diplomatlara takdim edilmesi kararı alınmıştır. 4 madalya Azerbaycan’ın Kars Başkonsolosluğu aracılığıyla gönderilmiştir” dedi.

Kars’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bir millet, iki devlet olarak dünyamızda faaliyette bulunan dost, kardeş ülke Azerbaycan’ı biz her zaman kendi devletimiz olarak gördük ve hep öyle hissettik. Zaten aynı millet olmanın da gururunu ve kıvancını hep beraber yaşıyoruz. Ne zaman bir devletin bu devletlerimizden birinin başı sıkıştıysa diğer devlet, Türkiye Cumhuriyeti her zaman Azerbaycan’ın yanında oldu. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin sıkıntılı anlarında yine Azerbaycan devleti top yekun millet olarak yanımızda yer aldı. Biz de bu Azerbaycan devletinin yakınlığını, dostluğunu hissettik ve şehrimizde çok güzel bir caddemize Azerbaycan bulvar ismini verdik. Ayrıca bu caddemizin iki yanında bulunan muazzam bir alanı park haline getirerek hem halkımızın kullanımına açtık hem de aynen bizim kurucu devlet başkanımız Haydar Aliyev ismini de bu parka verdik. Dedik ki; bu isim Türk milleti ve Erzurum var oldukça burada yaşayacak. Tabi bu vesileyle Azerbaycan Devlet Başkanı’nın 100. yıl anısına şahsımıza layık gördüğü madalyadan dolayı ben teşekkür ediyorum ve bu hatırayı en güzel bir şekilde taşıyacağımızı buradan ifade ediyorum” diye konuştu.

Son olarak söz alan Vali Türker Öksüz, “Aynı kökten doğan, ortak tarihi ve geçmişi olan dost ve kardeş Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler her zaman çok sıcak ve dostane olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu manada; iki kardeş ülke arasında dostluk, iyi komşuluk, ticaret, ekonomi, eğitim, kültür, bilim, sağlık, haberleşme, ulaştırma ve askeri olmak üzere gibi birçok alanda işbirliği ve anlaşmalar yapılmıştır. Türkiye ile Azerbaycan’ın birbirleriyle yakınlaşması, menfaatlerini koruyarak birlikte hareket etmesi, her iki ülkenin dış politikalarında da öncelikleri halindedir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dünyada başka ülkeler arasında eşibenzeri bulunmamaktadır. Çünkü; Azerbaycan ve Türkiye’nin ilişkileri çıkarlar üzerine değil, kardeşlik esasına dayanır. Dost ve kardeş Azerbaycan ve Türkiye halkları, merhum haydar Aliyev’in ifade ettiği “tek millet, iki devlet” sözünü özümsemiş olarak bütün kurumlarıyla beraber güçlenerek geleceğe doğru emin adımlarla yürümektedir ve dünya durdukça da yürüyecektir. Bu vesile ile Azerbaycan’ın kurucusu, merhum Haydar Aliyev ile cumhuriyetimizin kurucusu ve mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle ve minnetle anıyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan diplomasisinin 100’üncü yılı dolayısıyla bizlere layık görülen onur madalyasını şahsım ve Kars halkımız adına onurla, gururla, şerefle kabul ediyoruz. Bu vesile ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev’e ve Azerbaycanlı kardeşlerimize şükranlarımızı, saygılarımızı ve selamlarımızı iletiyor, hepinize saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev tarafından Kars Vali Türker Öksüz’e, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e, Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar’a ve Yeşil Iğdır Gazetesi Sahibi Cabbar Şıktaş’a madalyaları takdim etti.

