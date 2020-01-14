Kars eksi 21’i gördü İş yerlerinin kapı kilitleri ve camları dondu Kentte araçlara battaniyeli, kilimli önlem alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars eksi 21’i gördü İş yerlerinin kapı kilitleri ve camları dondu Kentte araçlara battaniyeli, ...

İHA

Kars'ta gece eksi 25'i bulan soğuk adeta her şeyi dondurdu. Kentte iş yerlerinin kapı kilitleri dondu, camlar buz tuttu, buz tutan camların buzu ise saç kurutma makinesiyle açıldı.

Kars eksi 21’i gördü İş yerlerinin kapı kilitleri ve camları dondu Kentte araçlara battaniyeli, kilimli önlem alındı

Kars’ta gece eksi 25’i bulan soğuk adeta her şeyi dondurdu. Kentte iş yerlerinin kapı kilitleri dondu, camlar buz tuttu, buz tutan camların buzu ise saç kurutma makinesiyle açıldı.
Sibirya soğukları Kars’ta hüküm sürüyor. Soğuk havanın etkili olduğu kentte, caddelerde bulunan araçların üzerine halı, kilim, battaniye ile örtüldü. Araçların üzerindeki örtüler soğuğun şiddetini gözler önüne serdi.
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta, hava sıcaklığı gece eksi 25’e düştü. Hava sıcaklığının eksi 25’e düşmesiyle kentte adeta her yer buz tuttu. Sabah saatlerde termometreler eksi 21’i gösterdi. İş yerlerinde parkelerle oturan vatandaşlar dikkat çekti.
“Buzdolabında oturuyoruz”
İş yerlerinin soğuk olduğunu ifade eden Cabbar Baykız, “Bildiğiniz buzdolabında çalışıyoruz. Şuanda eksi 22 derece, hissedilen 26 derece görünüyor. Buzdolabında çalışıyoruz. Elektrik faturası 600 lira geliyor. Doğal gazı söylemiyorum. Devletin bize karşı biraz müsamaha göstermesi gerekiyor. Gerçekten hangi şehirde böyle bir soğuk var? Bildiğiniz dükkanın içerisinde montla çalışıyoruz. Böyle bir soğuk yok. Allah yardımcımız olsun. Ödeyemiyoruz elektrik faturasını, doğal gaz faturasını, gerçekten müşkül durumdayız. Zor durumdayız. Allah yardımcımız olsun. Yine Allah devlete zeval vermesin. Zor durumdayız” dedi.
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta, çok sayıda araç donarak çalışmadı. İş yerlerinin camları buz tuttu. Soğuk havada işlerine gitmek için caddeye çıkan vatandaşlar yürümekte zorlanırken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkili olacağı öğrenildi.
Aşırı soğuklardan Kars’ta adeta her şey buz tuttu, kamyon garajında soba bacasından çıkan ateş ise kamaralara yansıdı. Kamyon garajındaki yazıhanenin yanan sobasından duman yerine ateş çıktı, O an kameralara yansıdı.

KARS

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 14:48
  • AKŞAM 17:10
  • YATSI 18:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıkamış’ta 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarının son firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarının ...
Kars’ta belediye işçilerinin kar mesaisi başladı
YEREL HABERLER Kars’ta belediye işçilerinin kar mesaisi başladı
Sarıkamış’ta iş formu toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta iş formu toplantısı düzenlendi
Azerbaycan’ın 100. yıl anısına madalya verildi
YEREL HABERLER Azerbaycan’ın 100. yıl anısına madalya verildi
Kars’ta yollar buz pistine döndü
YEREL HABERLER Kars’ta yollar buz pistine döndü
Kars’ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı
YEREL HABERLER Kars’ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı
Kars’ta “Yerel Yönetimler, Demokrasi ve Kentleşme Politikaları” Sempozyumu
YEREL HABERLER Kars’ta “Yerel Yönetimler, Demokrasi ve Kentleşme ...
Başkan Çalkın, basınla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çalkın, basınla buluştu
Kars’ta tilkilerin av mesaisi başladı Zıplayarak avlarını yakalıyorlar
YEREL HABERLER Kars’ta tilkilerin av mesaisi başladı Zıplayarak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X