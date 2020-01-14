Başkan Toptaş, muhtarlarla sokak hayvanlarını konuştu

Akyaka’da sokak hayvanları sorununun çözümü için Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, öncülüğünde mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla toplantı yapıldı.

Akyaka Belediye Başkanlığı’nda yapılan toplantıya, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda Akyaka merkezinde sayısı çoğalan köpeklerin insanlara zarar vermeden doğal ortamlarında yaşayabilmesi için yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Toptaş, ilçe merkezi ve merkeze yakın köylerdeki sahipli ve sahipsiz köpeklerin kayıt altına alınması gerektiğini belirtti.

Toptaş, “Akyaka Belediyesi olarak sokak köpeklerini kısırlaştıracağız. Sahipli köpeklerinde sahiplerinin isteği doğrultusunda belediye olarak ücretsiz kısırlaştırma hizmeti vereceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Ergüder Toptaş başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda esnaflar tarafından bakılan köpeklere dokunulmayacak, başıboş gezen köpekler ise kısırlaştırılarak doğal ortamlarını aratmayacak şekilde bakımları yapılacak.

KARS 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:10

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.