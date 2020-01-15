Sarıkamış Kayak Merkezi’nde meşaleli yürüyüş

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Son günlerde özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, kayak severlerin renkli görüntülerine sahne oldu. Sarıkamış’a gelen yaklaşık 200 kayak sever ellerinde meşaleler ile yürüyüş yaptı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi, yerli ve yabancı kayak severlerle doldu, taştı. Yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış Cıbıltepe kayak Merkezi’nde bir araya gelen kayak severler, telesiyejlerle pistleri gezdi, yaktıkları meşalelerle yaklaşık 3 kilometre yürüyerek pistlerden aşağı indi. Kayak severlerin meşaleli yürüyüşü oteller bölgesinde son buldu.

KARS 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:53

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