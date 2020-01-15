Kars’ta TDP ekipleri öğrencileri unutmadı

Kars’ta yarı yıl tatili öncesinde polis öğrencileri unutmadı. Polis öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, Ağadeve Köyü İlkokulu ziyaret etti. Okulda öğrencilerle bir araya gelen polis, bir süre öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere polislik mesleğini anlattı. Öğrencilerin ise Çiğdem Yılmaz Komisere gösterdiği ilgi dikkat çekti. Çiğdem ablaları ve beraberindeki polislere sevgi gösterisinde bulunan minik öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

TDP ekipleri, öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı, öğrencilerin kendilerine yönelttiği soruları yanıtladı. Ziyaret sonrasında TDP ekipleri öğrencilere yarı yıl tatili öncesinde çeşitli hediyeler verdi. Okul çıkışında öğrencilerle bir de hatıra fotoğrafı çekilen polis, daha sonra Ağadeve Köyü’nden ayrıldı.

KARS 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:53

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