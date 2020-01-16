Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, göreve başladı

AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanlığı görevine getirilen Kenan Doğan göreve başladı.

Başkan Doğan, parti ilçe başkanlığında tebrikleri kabul etti.

Doğan, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkezinde yapılan değerlendirmeler sonucunda göreve getirildiğini söyledi.

AK Partinin başarısı için çaba göstereceğini ifade eden Doğan, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

KARS 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:53

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