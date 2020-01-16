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Her yerde aranıyordu Kars’ta sahte kimlikle yakalandı

İHA

Hakkında 8 ayrı suçtan arama kararı bulunan 19 yıl 8 ay hapis cezası alan bir kişi, Kars'ta sahte kimlikle yakalandı.

Hakkında 8 ayrı suçtan arama kararı bulunan 19 yıl 8 ay hapis cezası alan bir kişi, Kars’ta sahte kimlikle yakalandı.
Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca hakkında 8 ayrı suçtan (Kasten Öldürme (2), Dolandırıcılık (2), Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Satmak (2), 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Tutuklunun Kaçması) 19 yıl 8 ay mahkumiyet kararı bulunan zanlının Merkez Bayraktar köyünde olduğu bilgisinin alındı.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma, komando timiyle birlikte zanlının bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda zanlı sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KARS

16 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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