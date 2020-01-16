Her yerde aranıyordu Kars’ta sahte kimlikle yakalandı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Hakkında 8 ayrı suçtan arama kararı bulunan 19 yıl 8 ay hapis cezası alan bir kişi, Kars’ta sahte kimlikle yakalandı.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca hakkında 8 ayrı suçtan (Kasten Öldürme (2), Dolandırıcılık (2), Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Satmak (2), 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Tutuklunun Kaçması) 19 yıl 8 ay mahkumiyet kararı bulunan zanlının Merkez Bayraktar köyünde olduğu bilgisinin alındı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, komando timiyle birlikte zanlının bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda zanlı sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KARS 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:12

YATSI 18:36

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