Sarıkamış’ta mahsur kalan aile JAK timlerince kurtarıldı

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Sarıkamış’ta yolda mahsur kalan 4 kişilik aile JAK timlerince kurtarıldı.

Sarıkamış’ta şehitlik ziyareti yapmak amacıyla yola çıkarak Kızlçubuk Köyü Kızılçubuk Deresi yürüyüş yolu mevkiine gelen 4 kişilik aile burada mahsur kaldı.

Durum Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirildi. Kars Valiliği kontrolünde Sarıkamış Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) timi olay yerine intikal etti. Kızılçubuk mevkide arama başlatan JAK timleri aileye ulaştı.

JAK timlerince yapılan 2 saatlik çalışma sonrasında aile mahsur kaldığı yerden kurtarılarak ilçe merkezine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KARS 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:53

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