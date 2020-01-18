Kars Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ayhan Bilgen, yar\u0131y\u0131l tatili dolay\u0131s\u0131yla \u00f6\u011frencilerle bir araya gelerek, \u00f6\u011frencilere \u00e7e\u015fitli hediyeler verdi. Kars Belediyesi\u2019ne ait Masal Parkta \u00f6\u011frencilerle bulu\u015fan Ba\u015fkan Bilgen, bir s\u00fcre \u00f6\u011frenci ve \u00f6\u011frenci velileriyle sohbet etti. Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Muazzez \u00c7a\u011fr\u0131tekin ise \u00e7ocuklara karne tatili dolay\u0131s\u0131yla pasta kesti, \u00e7ocuklara pasta ikram etti. Masal Parkta d\u00fczenlenen etkinlikle ilgili a\u00e7\u0131klamada bulunan Belediye Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Muazzez \u00c7a\u011fr\u0131tekin, \u201cBir etkinlik d\u00fczenledik. Etkinlikte Arkada\u015flar\u0131m\u0131za etkinli\u011fimizde \u00e7e\u015fitli hediyeler verdik. Ba\u015far\u0131l\u0131 bir yar\u0131y\u0131l ge\u00e7irdiler, \u00e7al\u0131\u015ft\u0131lar yoruldular. Bizlerde kendilerine k\u00fc\u00e7\u00fckte olsa bir hediye, karne hediyesi takdim ettik. \u00c7e\u015fitli e\u011flenceler haz\u0131rlad\u0131k. Arkada\u015flarla birlikte pasta kestik\u201d dedi. Yap\u0131lan konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan \u00e7ocuklara pasta kesildi. Pastalar\u0131n\u0131 kesen \u00e7ocuklar daha sonra kendileri i\u00e7in Masal Parkta haz\u0131rlanan kardan adamlar, kardan evler, kardan k\u0131zaklar\u0131 gezerek bol bol foto\u011fraf \u00e7ekildiler. \u00c7ocuklar\u0131n mutlulu\u011fu y\u00fczlerine yans\u0131d\u0131.