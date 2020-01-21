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Merkezi Kars’ta bulunan Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 2020 yılında toplamda 4 ilde 50 milyon TL destek verecek. SERKA, bölge de 2020 yılında toplam da 7075 milyon TL. yatırım yapmayı planlıyor.

KARS 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:18

YATSI 18:41

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