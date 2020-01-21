Selim’de, “Selim Ata Sporları Kış Festivali”

Selim Belediye Başkanlığı ve Selim Kaymakamlığınca “Birinci Selim Ata Sporları Kış Festivali” düzenlenecek.
Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, 25 Ocak Cumartesi günü saat: 10.00’da cezaevi mevkisinde yapılacak olan “Birinci Selim Ata Sporları Kış Festivali”ne tüm vatandaşları davet etti.
Festivalde, atlı cirit müsabakası, atlı kızak yarışı, at yarışı (tur) branşlarında ödüllü müsabakalar yapılacak.
KARS
21 Ocak 2020 Salı
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