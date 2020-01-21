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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars’a yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi

İHA

Kars'a yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Son günlerde adeta turizmde patlama yapan kentte, gerek Doğu ve Turistik Doğu Ekspresiyle ve gerekse tur operatörleri aracılığıyla yüzlerce turist geliyor.

Kars’a yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi

Kars’a yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Son günlerde adeta turizmde patlama yapan kentte, gerek Doğu ve Turistik Doğu Ekspresiyle ve gerekse tur operatörleri aracılığıyla yüzlerce turist geliyor.
Kars’a gelen turistlerin ilk uğrak yeri ise Harakani Türbesi oluyor. Kars Kalesi, Taş Köprü, 12 Havariler Kilisesi, Tarihi hamamlar, tabyalar ile Kafkas Harp Tarihi Müzesini gezen turistler, beraberinde gelen tercümanlardan tarihi yerler hakkında bilgi alıyor.
Kars’ta dolu dolu bir gün geçiren turistler daha sonra Dünya Miras Listesi’ne alınan Ani Ören Yerini ziyaret ediyor. Turistlerin ziyaret güzergahında buzla kaplı Çıldır Gölü’de bulunuyor. Çıldır Gölü’nde atlı kızaklarla kayan turistler, gölün meşhur Sarı Balığı’ndan da tadarak Kars’a merkeze geliyor. Yüzlerce yerli ve yabancı turist geceyi de Kars’ta geçiriyor.
“Kaz yemeden Kars’tan ayrılmıyorlar”
Kars’a gelen turistler, kaz yemeden Kars’tan ayrılmazken, geceleri de kentte bulunan tarihi yerleri geziyor, bol bol fotoğraf çekiliyorlar. Kars’ın çok güzel bir şehir olduğunu belirten turistler, “Kars çok güzel bir yer, yeterince tanıtamıyorsunuz. Oysa Kars’ta o kadar gezilecek, görülecek yer var ki, bunlar Türkiye’nin her hangi bir ilinde olsa o il adeta uçar. Özelikle tarihi yerler çok bakımsız, bazı yerler kaderine terk edilmiş, bunların biran evvel restorasyonların yapılarak turizme kazandırılması gerekiyor. Çok güzel kazınız var. Biraz pahalı ancak verdiğimiz paraya değdi. Kazımızı da yedik. Kısmet olursa yarın Ağrı’ya geçeceğiz. Kars’ı gerçekten çok beğendik” dediler.
“Kaldırımlar bakımsız ve bozuk”
Kars’ta sokaklarda gezerken, kaldırımların çok bakımsız ve bozuk olduğunu gördüklerini, bu kadar çok insanın ziyaret ettiği kenttin kaldırımlarının daha güzel olması gerektiğine dikkat çeken turistler, “Kars çok güzel, bizleri büyüledi, gecesi bir başka, gündüzü bir başka güzel. Ancak kaldırımlarda yürümek zor, bazı yerler çok bozuk, bazı yerlerde buz var. Bazı arkadaşlarımız hayatlarında ilk kez buzlu bir kaldırımda yürüdü. Buzların biran evvel temizlenmesi gerekiyor. Kaldırımlar bazı caddelerde çok bozuk, taşlar kırılmış, çukurlar var. Gerçekten buram buram tarih kokan bir şehrin kaldırımlarının bu şekilde olmaması gerekir. Türkiye’nin hiçbir şehrinde bu kadar geniş bir kaldırım yok. Bakımı da yapıldığında daha güzel olacaktır” diye konuştular.
“Koruma kurulu tarihi binaları neden koruma altına almıyor”
Kars’ta tarihi taş binalarının hemen hemen tamının ya boyalı veya da taş duvarlara tabela ile giydirme yapıldığını ifade eden turistler, “Kars’ta Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yok mu? Eğer var ise neden tarihi binaların tahrip edilmesine müsaade ediliyor. Veya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarihi binaları neye göre değerlendiriyor. Neye göre karar veriyor. Çıkıp bir Kars’ı gezinler, bütün cadde ve sokaklarda tarihi bina var, ancak hepsinin görünümü cisimlerle kapatılmış. Oysa bizim geldiğimiz yerlerde tarihi binalara çivi dahi çakamazsınız. Yazık oluyor. Biz bugün geldik gezdik, gördük gidiyoruz. Ancak bu tarihi yapılara gerçekten biran evvel çeki düzen verilmeli, aksi takdirde hepsi tabela ve alüminyum giydirmelerle kaybolup gidecek. Kısa sürede Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarihi binalarla ilgili yaptırım yapmalıdır” şeklinde konuştular.
Öte yandan Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi ile tur operatörleri aracılığıyla Kars’a her gün yüzlerce turist geliyor. Kentte gelen turistlerin uzun süre kalmaları ise esnafların yüzünü güldürüyor. Turistler Sarıkamış’ı da gezdikten sonra Kars’tan ayrılıyor.

KARS

21 Ocak 2020 Salı

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