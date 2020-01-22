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Dağ var, kayak var tesis istiyorlar

DHA

SARIKAMIŞ Kayak Merkezi'ne yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Kars'ın Karaçoban köyünde yaşayan gençler, 3 kilometre yürüyerek gittikleri Elma Dağı'nda, pistler oluşturarak kayak yapıyor. Deniz seviyesinden 2600 metre yükseklikteki Elma Dağı'nda kayak yapan 4 arkadaşın sosyal medyadaki paylaşımı beğeni topladı. Gençler dağa kayak merkezi yapılmasını isteyerek, bölgeden çok sayıda kayak sporcusu çıkacağını söyledi.

SARIKAMIŞ Kayak Merkezi'ne yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Kars'ın Karaçoban köyünde yaşayan gençler, 3 kilometre yürüyerek gittikleri Elma Dağı'nda, pistler oluşturarak kayak yapıyor. Deniz seviyesinden 2600 metre yükseklikteki Elma Dağı'nda kayak yapan 4 arkadaşın sosyal medyadaki paylaşımı beğeni topladı. Gençler dağa kayak merkezi yapılmasını isteyerek, bölgeden çok sayıda kayak sporcusu çıkacağını söyledi.
Karaçoban köyünde yaşayan Aykut Karabulut, sosyal medyada izlediği videoyla kayak sporuna ilgi duymaya başladı. Köyünden 70 kilometre uzaklıktaki Sarıkamış Kayak Merkezi'ne giden Karabulut, kayak kursuna katıldı. Kurs sonrası köye dönen Karabulut, öğrendiklerini köydeki arkadaşlarına ve çocuklara öğretti. Karaçoban köyünde kayak meraklılarının sayısı artınca, gençler hiçbir tesis olmayan Elma Dağı'nda kayak ve kızak pistleri oluşturdu. Köyde günlük işlerini bitiren genç ve çocuklar kayak, snowbaord ve kızaklarını alarak 3 kilometrelik yürüyüşün ardından dağın zirvesine ulaşıyor. Zirveden kayarak inen Emre Karabulut, Aykut Karabulut, Oğuzhan Kildiş ve Oğuz Gündoğan bu zevkli yolculuğu sosyal medya hesaplarından paylaştı. "Kendi kayak merkezimizi kurduk, girişler ücretsizdir ama teleferik bulunmamaktadır" notuyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kayak konusunda köydeki gençlerle önemli bir adım attıklarını söyleyen Aykut Karabulut, " Sarıkamış Kayak Merkezi bize uzak olduğu için kendi hayallerimizi böyle gerçekleştirdik. Kayak kıyafetleri ve malzemelerimiz yok. Yetkililere seslenmek ve malzeme talebimi iletmek istiyorum. Çünkü ben köyümüzde gençleri kayak konusunda eğitiyorum. Eğer malzemeleri de temin edebilirsek köyümüzden önemli kayakçılar çıkacaktır. Her gün 3 kilometre yürüyerek Elma Dağı'na kaymaya geliyoruz. Ama bizim eğlencemiz her zorluğa değer. Çocukların eğlenmesi gerçekten çok güzel" diye konuştu.
Köy Muhtarı Ergin Gündoğan da, "Kendi imkanları doğrultusunda kayan gençlerimiz benden malzeme konusunda destek istiyor. Ben de önümüzdeki günlerde konuyu sayın valimize ileteceğim ve destek isteyeceğim. Gençlerimize kayak ve kızak lazım, kayak elbisesi lazım. Eğer burayı güzel bir şekilde geliştirirsek köyümüzde daha güzel şeyler olacaktır" dedi.
Gençlerden Olgun Gündoğan ise, "Burası bizim 2600 rakımlı Elma Dağı mevkisi. Dünyanın en güzel karlarından olan kristal kar örtüsüne sahip kayak merkezlerinden biridir. Hem de bedava kayak yapabiliyorsunuz. Herkesi misafir etmek isteriz. Kaz pişiririz evimizde konuk ederiz" diye konuştu.
SARIKAMIŞ'I HİÇ GÖRMEDİ
Elma Dağı'nda kızakla kayan çocuklardan Yunus Kildaş (12), Sarıkamış Kayak Merkezi'ni hiç görmediğini ifade etti. Kayak merkezini görmeyi çok istediğini vurgulayan Kildaş, şunları söyledi:
 "Eğer götüren olursa gitmeyi isterim. Orayı görmek ve orada kaymak istiyorum. Şu anda köyümüzde kayıyoruz ama kayaklarımız yok, kayak elbiselerimiz yok.  Biz de büyüklerimizle buraya gelip kayak öğrenmeye çalışıyoruz. Sarıkamış'ta kayak çok pahalı. Biz de şimdilik bu eğlencemizi köyümüzde yaşıyoruz."

KARS

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:51
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  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:42
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