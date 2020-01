Kars’ta Milli Eğitim Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Kars Valisi Türker Öksüz’ün Başkanlığı’nda ‘Milli Eğitim Eylem Planı Değerlendirme’ toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Müdürlüğü Salonu’nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Fen Lisesi, Alparslan Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fevzi Paşa Ortaokulu tarafından Milli Eğitim Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili olarak sunum yapıldı.

Yapılan sunumların ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Türker Öksüz, Kars’ta eğitimde akademik başarının artırılması için uygulamaya konulan Milli Eğitim Eylem Planı’nın başarıya ulaşması için herkese önemli görevler düştüğünü belirtti.

Kars’ın sırdan bir il olmadığını, tarihiyle, zengin kültürüyle ülkemizin en doğusunda, ruhu olan, kimliği olan önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Öküz, serhat şehir Kars’ın edebiyatta, sanatta, sporda, akademik dünyada, özel sektörde birçok başarılı insan yetiştirdiğini söyledi.

Kars’ın her konuda her şeyin iyisine layık olduğunu belirten Öksüz, “Hep birlikte, Valilik olarak bizler, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, tüm kurumlarımız, okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz güç birliği yaparak, planlı çalışarak Kars’ı daha ileriye taşımamız gerekiyor. Sanayide, tarım ve hayvancılıkta, sağlıkta, turizmde giderek artan bir ivmeyle ilerliyoruz. Her konuda birçok başarı ölçütümüz var. Bu ilerlemeyi eğitimde de yakalamamız gerekiyor. Eylem planımız çerçevesinde okullarımız başarılı çalışmalar yapıyor. Bunu tüm okullarımıza yaymak zorundayız. Eylem planımız çerçevesinde deneme sınavları, öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırılması, sosyalkültürel faaliyetlerin artırılması, veli ziyaretleri gibi faaliyetler yapılıyor” dedi.

Öksüz, “ Bunlar elbette çok önemli çalışmalardır. Ancak önemli olan bu tedbirlerin hakkıyla yerine getirilmesidir. Bu tedbirleri sadece yapmış olmak için yapma durumunda olursak hedeflediğimiz başarıyı elde edemeyiz. Bu iş, birçok işte olduğu gibi yürek işidir. Bu işe yüreğimizi koymamız gerekiyor. Bu noktada en önemli unsurlardan birisi okul yöneticilerimizdir. Okullarımızın başarılı olması için okul yöneticilerimizin gayreti, çalışması, inisiyatif alması çok önemlidir. Okul yöneticilerimiz, şevkle, gayretle, daha fazla özveriyle çalışmalıdır. Öğretmenlerimizin yeterliliklerini de daha yukarılara taşımak için Kafkas Üniversitemizle bir protokol yaptık. Bu protokol çerçevesinde öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve genel olarak eğitime yönelik destek sunuluyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzce hazırlanan birkaç projeyi özellikle Serhat Kalkınma Ajansımız aracılığıyla destekleme kararı aldık. Bir pilot okulumuza ahşap ve metal atölyesi, bir başka okulumuza yaşam becerisi atölyesi, ayrıca resim ve görsel sanatlar atölyesi, FETEM atölyesi, özel yetenekliler projesi ile de ahşap, mekatronik, robotik kodlama gibi 16 adet atölye kuracağız. Ayrıca “Usta Eller Güçlü Atölyeler Parlak Gelecekler” adında bir projemiz de var. Laboratuarlar ve atölyelerin altyapılarının iyileştirilmesi için de proje süreçleri devam etmektedir. Bu projeler için 4 milyon TL’nin üzerinde kaynak ayırdık. Bizler ilimizin geleceği için, istikbalimiz için, eğitimi desteklemek için her türlü projeye öncelik tanıyoruz. Bunun için özellikle sizlerden çok büyük gayret bekliyoruz” diye konuştu.

Başarının en önemli anahtarlarından biri olan veli ziyaretlerinin önemine de değinen Türker Öksüz, okulların seviyelerinin en üst düzeye çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Başarıya giden yolda iyi uygulamaların örnek alınarak yaygınlaştırılmasının faydalı bir çalışma olacağını ifade eden Öksüz, “Geçmiş yıllarla kıyaslandığında bugün okullarımızın fiziki yapıları, eğitim materyalleri, araçgereç, atölye, kütüphane gibi her türlü imkânı var. Bu imkânların olduğu ortamda başarısızlığın olması, bizim gayret eksikliğimiz olduğuna işaret eder. Bundan sonra hepimize büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Kars her alanda kabuğunu yırtma yolunda ilerliyorsa akademik alanda da başarı düzeyimizi yükselterek bu ilerleyişin bir parçası olmak durumundayız. Eğitim önemli bir olgudur. Bu işe gönlümüz, yüreğimizi koymak zorundayız. Yılsonunda yapacağımız değerlendirmede, arzu ettiğimiz başarı kriterlerini yakalayan, gayret gösteren, başarılı olan okullarımızı ödüllendireceğiz. Okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. Başarısızlığa karşı da gerekli tedbirleri alacağız. Hepinizden başarı bekliyoruz. Bu güzel şehre, bu kadim şehre layık olmanızı bekliyoruz. Bu şehir, dondurucu soğuğa rağmen, yokluğa rağmen, her türlü olumsuzluğa rağmen 90 bin evladını bu şehrin geleceği için şehit verdi. Bugünkü imkânları bizlere sundular. Bu hepimiz için kutsal emanettir. Hep birlikte ilimiz için bir başarı hikâyesi yazmamız gerekiyor. Bu hikâyeyi yazabilirsek bu ilin, bu ülkenin geleceğine hizmet etmiş oluruz. Daha önemlisi gece başımızı yastığa koyduğumuzda rahat uyuruz. Karşınıza çıkan her türlü sıkıntınızı, her türlü ihtiyacınızı bizlere iletebilirsiniz. Kapımız her zaman sizlere açıktır. Hep birlikte, daha başarılı, kendini ispat etmiş, eğitimde de kaliteyi yakalamış bir şehir olmak için el ele vererek, gayret göstererek, özveri göstererek mücadele edelim, akademik başarımızı yükseltelim. Çıktığımız bu yolda hepinize üstün başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Vali Türker Öksüz’ün değerlendirmelerinin ardından toplantı, okul yöneticilerinin yönelttiği soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

