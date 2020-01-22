Kars merkezli 6 ilde '0850'li dolandırıcılık: 19 gözaltı

KARS merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla, vatandaşları '0850'li hatlardan telefonla arayıp, kendilerini 'banka' görevlisi olarak tanıtarak dolandıran çete çökertildi. 19 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 33 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geçen yıl 19 Eylül günü gelen bir kişi, 0850 ile başlayan telefon hatından arandığını, kendisini banka görevlisi gibi tanıtan kişinin, kredi tahsisi yapıldığını bildirerek, iptali için kart ve kimlik bilgilerini aldığını böylelikle de 15 bin TL dolandırıldığını anlattı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, bir çetenin, sosyal paylaşım sitelerinden verilen 'kredi masrafları geri karşılanıyor aşağıdaki linke tıklayın', 'kart aidatlarınızı geri yatırıyoruz aşağıdaki linke tıklayın' şeklindeki reklamları tıklayanları, çeşitli banka ve 'e-devlet' gibi sitelerin sahtesine yönlendirdiği, sahte sitelere giriş yapanların kart ve kimlik bilgilerini depoladığını tespit etti. Çete üyelerinin daha sonra vatandaşları 0850'li hatlardan telefonla aradığı, kendilerini banka personeli olarak tanıtarak, önceden elde ettikleri kart ve kimlik bilgileri ile 3D secure, kredi çekme, havale ve eft gibi işlemler yaptırdıkları saptandı. Çetenin dolandırdığı vatandaşlardan elde ettikleri paraları, aracı hesaplardan kendi hesaplarına havale ettikleri ortaya çıktı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile yürütülen teknik ve fiziki takip sonunda, çete yöneticileri ile üyelerinin banka hesaplarında toplam 33 milyon 500 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Elde edilen bilgilerin ardından polis, 21 Ocak günü Kars merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Manisa ve Amasya'da 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'nitelikli dolandırıcılık suçu'ndan 19 şüpheli gözaltına alındı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorguları devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın 0850 hatlardan gelen aramalara, özellikle kendilerini banka görevlileri olarak tanıtan şahıslara herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamaları ve yine özellikle cep telefonlarına dolandırıcılar tarafından yönlendirilen sms mesajlarını ve gelen şifre bilgilerini karşı tarafla paylaşmamaları gerekmektedir" denildi.



KARS 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:51

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