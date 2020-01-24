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Banka müdürü, kendini sokak köpeklerine adadı

DHA

KARS'ın Susuz ilçesinde, bir kamu bankası müdürlüğünü yapan Hasan Buminkoçan, işinden arta kalan tüm zamanını sokak köpeklerine ayırdı. Hastalıklı köpekleri veteriner kliniklerinde tedavi ettiren Buminkoçan, barınaktaki köpekleri de elleriyle besliyor.

KARS'ın Susuz ilçesinde, bir kamu bankası müdürlüğünü yapan Hasan Buminkoçan, işinden arta kalan tüm zamanını sokak köpeklerine ayırdı. Hastalıklı köpekleri veteriner kliniklerinde tedavi ettiren Buminkoçan, barınaktaki köpekleri de elleriyle besliyor.
Susuz ilçesindeki bir kamu bankasının müdürlüğüne yaklaşık 1,5 yıl önce atanan Hasan Buminkoçan, Belediye Başkanı Oğuz Yantemur'un girişimiyle 3 dönümlük arazide kurulan hayvan barınağının en büyük destekçilerinden biri oldu. Kars Veteriner Hekimler Odası ve belediyeye arasında protokol imzalatarak köpeklerin kısırlaştırılması çalışmasını başlatan Buminkoçan, Twitter hesabı üzerinden başlattığı kampanya ile de paylaşımlarda bulunarak mama ve malzeme desteği de sağlıyor. Okulların açık olduğu günlerde köpeklerin yiyeceklerini yemekhanelerden sağlayan Buminkoçan, tatil başladığından beri sosyal medyada açtığı 'Susuz'un kimsesiz Patileri' hesabı üzerinden mama kampanyası da başlattı. Hayvanseverler tarafından gönderilen mamaları belediye çalışanlarıyla birlikte barınaktaki köpeklere götüren Buminçkoçan, 20 yavruyu emziren köpekle de özel olarak ilgileniyor. Buminkoçan, köpekleri doyurduktan sonra bankadaki mesaisine başlıyor.
Tüm imkanlarını sokak köpeklerine seferber eden Hasan Buminkoçan, onları kucağında taşıyor. Hastalanan köpekleri aracıyla veteriner hekime götüren hayvansever banka müdürü zamanının önemli bölümünü onlara ayırıyor.
'SUSUZ'DA SOKAK HAYVANI DİYE BİR SORUN KALMAYACAK'
Sokak hayvanlarının özellikle kış mevsimlerinde büyük zorluk çektiklerini, yavruların ise zaman zaman donarak öldüklerini söyleyen Buminkoçan, "Susuz çok soğuk bir yer. Barınaktaki suyun ısınması da bayağı bir zaman alıyor. Ben yıllardır erken kalkıyorum. Bu benim için zor olmuyor. Erkenden buraya gelip gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bankaya gidiyorum. Mesaiden sonra ve hafta sonları tüm boş vaktimi bu hayvanların bakımı ve tedavisine harcıyorum. Bu benim için zor olmuyor hatta iyi de oluyor. Çünkü güne dinç başlıyorum. Buraya geldiğimde köpekler etrafıma toplanıyor. O anda ise bende ne dert ne keder kalıyor. İlçenin imkanları çerçevesinde elimizden gelenleri yapıyoruz. Bu düzenle beraber hayvanlar daha sağlıklı yaşayacaklar. Kısırlaştırıldıkları için popülasyon daha kontrol altına alınacak. Eğer belediye başkanımız böyle devam ederse 3 yıl içinde sanıyorum Susuz'da sokak hayvanı diye bir sorun kalmayacak. Hem sokak hayvanları mutlu olacak hem de insanlar mutlu olacak" diye konuştu. 

KARS

24 Ocak 2020 Cuma

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