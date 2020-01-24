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Çıldır’da kızak atlarına battaniyeli koruma

İHA

KarsArdahan sınırında bulunan ve yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde kızakları çeken atları soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örtülüyor.

Çıldır’da kızak atlarına battaniyeli koruma

KarsArdahan sınırında bulunan ve yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde kızakları çeken atları soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örtülüyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü Çıldır, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü bölgede turistleri kızaklarla gezdiren atlar ise sahipleri tarafından soğuk havadan özenle korunuyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düştüğü Çıldır’da at sahipleri, buz üzerinde turistleri gezdirdikten sonra atlarının üzerlerine, battaniye ve kilim örterek atların soğuktan etkilenmemesini sağlıyor.
Soğuk havadan atları korumak için üzerlerini örttüklerini ifade eden İbrahim Ada, “Atların üzerine üşümesinler diye battaniyeleri atıyoruz. Burada yerli yabancı turistleri kızak keyfine davet ediyoruz. Herkesi burada gezdiriyoruz. Sobada ısınıyoruz, atlarımızla güzel keyifler yaşıyoruz” dedi.
Üşümesinler diye atların üzerini örttüklerini belirten Onur Maral, “Soğuk olduğu için, üşümemesi için daha elverişli olsun diye atlarının üzerini örtüyoruz. Genelde yerli ve yabancı turistlere hizmet ediyoruz. Kızaklarımıza bindiriyoruz. Gelen turistlere yardımcı oluyoruz. Kızaklarımızla gezdiriyoruz” diye konuştu.
Çıldır Gölü’nde kızaklara koşulan atların tamamı soğuktan korunmak için üzerlerine battaniye örtülüyor. At sahipleri atlarının hem karnını doyuruyor. Hem de soğuktan koruyor. Atlar ise üzerilerine örtülen battaniyelerle üşümüyor.

KARS

24 Ocak 2020 Cuma

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