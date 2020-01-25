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Kazım Karabekir Paşa vefatının 72. yıldönümün de anılacak

İHA

Kazım Karabekir Paşa, vefatının 72’inci yıldönümünde düzenlenecek etkinliklerle anılacak.
Yarın düzenlenecek olan tören Kars Tren Garı önünde bulunan Kazım Karabekir Paşa’nın anıtına protokol sırasına göre Kars Valiliği, 14. Piyade Tugay Komutanlığı ve Kars Belediye Başkanlığı tarafından çelenkler sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla birlikte Gar Binası önündeki tören sona erecek. Anma etkinlikleri daha sonra İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Salonu da devam edecek.

KARS

25 Ocak 2020 Cumartesi

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