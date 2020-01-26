Kars UMKE ve 112 ekipleri deprem bölgesinden döndü

ULUSAL Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 sağlık ekipleri, Elazığ´daki depremde katıldıkları kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını tamamlayarak Kars´a döndü.

Elazığ'da 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kars Valiliği'nin koordinesinde 15 UMKE, 15 sağlık görevlisi toplam 30 personel, 3 UMKE, 5 ambulans, 1 hizmet aracı, 2 şişme sahra hastanesi ile birlikte deprem bölgesinde görev aldı. Dün saat 03.25´ten itibaren kurtarma çalışmalarına katılan Kars ekibi, acil ve afetlerde sağlık hizmetleri birim sorumlusu Tahsin Ulu ve UMKE sorumlusu Soner Gül öncülüğündeki enkaz altında kalan vatandaşları kurtarabilmek için çalııştı. Depremzedelerin yardımına koşan Kars ekibinin görev süresi 26 Ocak akşamı sona erdi. Elazığ'daki görevini tamamlayan UMKE ekibi bugün saat 01.30'da Kars'a geri döndü.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Tahsin Ulu, afet bölgesinde gösterdikleri üstün gayret ve çabalarından dolayı tüm ekibe teşekkür etti.



KARS 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.