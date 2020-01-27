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Kars’ta KÖYDES yatırımlarıyla vatandaşların yüzü gülüyor

İHA

Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında Kars'ta 2019 Yılında 39.097.604 TL ödenek tahsis edildi.

Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında Kars’ta 2019 Yılında 39.097.604 TL ödenek tahsis edildi.
Köyler de ve diğer kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların hayatını daha da kolaylaştırmak amacıyla, merkez ve ilçelere bağlı köyler de içme suyu, yol ve atık su, menfez gibi alt yapı hizmetlerine yönelik 138 proje uygulandı. Bu projelerin 51 içme suyu, 80 yol ve ulaşım hizmetleri ve 6’sı da kanalizasyon olurken, içme suyu sektöründe 51 projem tamamlandı.
“İçme suyu depoları, isale hatları, yeni tesisler ve bakım onarım” kapsamında uygulanan projeler için ise toplam 9.174.701,49 TL harcandı. Yol ve ulaşım sektöründe 80 projenin 78’i tamamlandı. 2 proje de devam ediyor. Köyler için 255 bin 575 metrekare kilitparke yol yapımı tamamlanırken, 16 menfez yapımı, 29,6 kilometre BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) asfalt yol yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
2019 yılı içinde yapımı gerçekleştirilen 80 proje için toplam 20.381.090,96 TL harcandı. Atık su çalışmalarında 6 projeden 4’ü tamamlanırken, 2 proje devam ediyor. 6 proje için 2.244.395,93 TL harcama yapıldı. Sulama kanalları çalışmaları olarak 1 bakım onarım çalışması bitirildi. Bu proje için 265.129,00 TL harcandı.
Kars’ta 2019 yılı içerisinde KÖYDES projelerinin gayet başarılı bir şekilde uygulandığı görüldü. 138 proje tamamlanarak köylerde 2019 yılı içerisinde KÖYDES projeleri kapsamında ciddi anlamda alt ve üst yapı çalışmaları yapıldı. 2020 yılı için KÖYDES kapsamında içme suyu sorunu olan tek bir köy bırakmamak ve köy yolları ağının da kalitesini yükseltmek, vatandaşların daha medeni şartlarda hayatlarını temin edebilmeleri için daha fazla hizmet götürme çabasıyla çalışmaların ve planlamaların yapılacağı öğrenildi.

KARS

27 Ocak 2020 Pazartesi

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