Kars'ta deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.22'de merkez üssü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem yakın çevreden hissedildi. Son günlerde yaşanan depremler nedeniyle kısa süreli paniğe neden oldu.



KARS 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:27

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.