ARDAHAN \u0131n \u00c7\u0131ld\u0131r il\u00e7esinde dondurucu so\u011fuk nedeniyle buz tutan \u00c7\u0131ld\u0131r G\u00f6l\u00fc, macera sevenlerin u\u011frak yeri haline geldi.\u00a02 ki\u015fi de\u00a0buz \u00fcst\u00fcnde ara\u00e7lar\u0131yla drift yapt\u0131.Van G\u00f6l\u00fc nden sonra 124 kilometrekarelik alan\u0131yla Do\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi nin ikinci b\u00fcy\u00fck g\u00f6l\u00fc olan \u00c7\u0131ld\u0131r G\u00f6l\u00fc n\u00fcn y\u00fczeyi dondurucu so\u011fuk nedeniyle buzla kapland\u0131. Buz kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 30 santimetreyi ge\u00e7ti\u011fi g\u00f6l, macera tutkunlar\u0131n\u0131n da merkezi haline geldi. K\u0131\u015f aylar\u0131nda bal\u0131k av\u0131 yap\u0131lan ve atl\u0131 k\u0131zak seferleri d\u00fczenlenen \u00c7\u0131ld\u0131r G\u00f6l\u00fc ne gelen Turan Arslan ve Murat \u00dcnl\u00fc, ara\u00e7lar\u0131yla buz \u00fczerinde yakla\u015f\u0131k\u00a0yar\u0131m saat drift yapt\u0131.