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Kars´ta mahalle bekçilerinin zorlu kış mesaisi

DHA

KARS'ta 67 çarşı ve mahalle bekçisi, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 ile 25 arasında değiştiği kış gecelerinde görev yapıyor.
Kars Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 28'i il merkezi, 39'u da ilçeler olmak üzere 67 çarşı ve mahalle bekçisi 1 Mart 2019 tarihi itibariyle göreve başladı. Saat 22.00 ile 06.00 arasında devriye gezen bekçiler, mahallelerin asayişini sağlamaya çalışıyor. İkişer kişilik ekipler halinde çalışan bekçiler, devriyeye çıkmadan önce Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği'nde toplanıyor. Burada polis merkezi amirinden son talimatları alan bekçiler görev yerlerine gönderiliyor. Cadde ve sokaklar ile mahallelerde devriye görevi yapan bekçiler şüpheli gördükleri kişilerin kimlik sorgusunu yapıyor ve önemli durumlarda da telsiz anonsuyla polis amirlerini bilgilendiriyor.
Tarihi ve turistik mekanlarda titizlikle görevlerini yürüten bekçiler, olası huzursuzlukların önüne geçtikleri gibi ev ve işlerine giden vatandaşlara da güven veriyor. Üniversite öğrencilerinin geliş gidiş istikametlerinde de devriye atan bekçiler öğrencileri sokak köpeklerinin saldırısından da koruyor. Bekçiler, nöbetçi amirleri ve müdür yardımları tarafından belli aralıklarda denetleniyor. Görev defterlerini imzalayan amir ya da müdür yardımcıları bekçilere başta kendi can güvenliklerini, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaları noktasında titiz olmaları tavsiyesinde bulunuyor. 
Kentin dört bir yanındaki metruk binalar bekçiler tarafından sık sık kontrol ediliyor. Uyarı düdüklerinin de çalındığı kontrollerde hem metruk binaların kötü amaçlı kullanımı önleniyor hem hırsızlıkların önüne geçiliyor hem de suçun önlenmesi sağlanıyor.
Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatına istinaden, meslek işleyişi ve içeriğiyle ilgili hem idari yönden hem de müdahale edilen adli olaylarda adli yönden eğitim veriliyor. Diğer bir adıyla Çarşı Mahalle Bekçileri Hizmet İçi Eğitimlerini de alıyorlar.
Öte yandan mahalle bekçileri aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik eğitimlerini de sürekli alıyorlar.
Başta üniversite öğrencileri olmak üzere vatandaşlar, bekçilerin görevlendirilmesinden çok memnun olduklarını belirtti. Bekçileri cadde ve sokaklarda özellikle de mahallelerinde görmekten mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, "Onları görünce kendimizi güvende hissediyoruz. Kış mevsimi çok soğuk geçiyor ve bekçilerimiz bu ayazlı Kars gecelerinde zorluk çekiyorlar" dedi.
ESNAFTAN ÇAY İKRAMI
Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 ile 25 derece arasında değiştiği soğuk kış gecelerinde devriye atan bekçilere ısınmaları için esnaflardan çay ikramında da bulunuyor. Kış gecelerinde bekçilerin soğuğa rağmen görevlerini aksatmadığını belirten esnaf kendilerinin de yardımcı olmaya çalıştığını söylüyor.

KARS

30 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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