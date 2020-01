Kars'a uyuşturucuyu bağırsaklarında sokarken yakalanmıştı Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kars’a uyuşturucuyu bağırsaklarında sokmak isterken, polisin dikkati sonucu yakalanan yabancı uyruklu uyuşturucu tacirleri tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan A.P., M.Y., N.Ş., Ş.K. ve Ö.A., Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak (TCK188) suçu kapsamında Kars Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli 5 kişiden yabancı uyruklu A.P. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 28.01.2020 günü İran uyruklu bir kişinin kente uyuşturucu getireceği ve 4 kişiye teslim edeceği bilgisi alınması üzerine polis harekete geçmişti.

Yapılan çalışmalar ve fiziki takip sonucu şüpheli araç, Kars Digor yolu üzerinde durdurulmuş, içerisinden A.P. isimli yabancı uyruklu zanlı, N.Ş., Ö.A., M.Y. ve Ş.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yapılan incelemeler neticesinde; A.P.'nin bağırsak bölgesinde getirdiği 107,92 gram metamfetamin, ayrı folyoya sarılı 3 gram metamfetamin, 0,64 kilogram esrar, bir adet ruhsatsız 7,65 çapınca tabanca ve 6 fişek ele geçirilmişti.

