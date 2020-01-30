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Kars’tan Elazığ’a yardım tırları yola çıktı

İHA

Kars İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda toplanan yardım malzemeleri Elazığ'a gönderildi

Kars’tan Elazığ’a yardım tırları yola çıktı

Kars İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda toplanan yardım malzemeleri Elazığ’a gönderildi
Acil ihtiyaçların yer aldığı 2 tır dolusu yardım malzemeleri Kars Valisi Türker Öksüz, İl Acil Afet ve Durum Müdürü (AFAD) Oktay Ayğan, STK Temsilcileri ve AFAD gönüllülerinin katılımıyla deprem bölgesine dualarla uğurlandı.
Vali Türker Öksüz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hepimiz bugün burada hayırlı bir iş için toplandık. Biliyorsunuz 24 Ocak tarihinde Elazığ’da tüm ülkenizin insanını çok derinden etkileyen, yaralayan bir deprem yaşadık. Felaket yaşadık, tabi bu felaketler ülke olarak, millet olarak hepimizi aynı zamanda birlik beraberliğimizi de sağlayan olaylar oluyor. Bizler bugün burada Elazığ’daki vatandaşlarımızın depremden zarar görenlerin acılarını az da olsa hafifletmek için yardım topladık. Bütün kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz, gönüllü kuruluşlarımız, Ticaret ve Sanayi Odamız hepsi, bu yardım faaliyetine çok büyük katkı sağladı” dedi.
Öksüz, “Devletimizin elbette ki imkanları bu depremin verdiği zararları telafi edecek güçtedir. Gerek AFAD, gerek UMKE teşkilatlarımız, gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız jandarma teşkilatımız, JAK timlerimiz, hepsinin imkan ve kabiliyetleri çok artmış durumdadır. Bunu gururla ifade etmek isterim ki, devletimizin gücü artık bu tür felaketlerde vatandaşlarımızın acılarını ortadan kaldırmaya muktedir durumdadır. Ama bizim vatandaşım, bizim milletimiz, milletimizin her ferdi çok yüce gönüllüdür. Birlik beraberlik duyguları çok güçlüdür. Bu tür felaketler bizleri birleştiren aynı zamanda olaylardır. Yine çok büyüklük gösterdi milletimiz depremde zarar gören vatandaşlarımız için seferber oldu. Onlar burada ki kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın acılarına hafifletmek için gönlünü ortaya koydu. Bu duygular, birlik ve beraberlik duyguları ülkemizi güçlü tutmaktadır” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından müftü Yusuf Eviş’in ettiği dua ile Kars’ta iki tır dolusu malzeme yola çıktı.

KARS

30 Ocak 2020 Perşembe

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