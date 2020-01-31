Kars’ta İş Kulübü’nün açılışı yapıldı

Kars’ta İŞKUR bünyesinde oluşturulan İş Kulübü’nün açılışı yapıldı.

Türker Öksüz'ün katılımıyla, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve iş başvurusu yapacak vatandaşlara çeşitli konularda eğitimlerin verildiği İş Kulübü’nün açılışının ardından Vali Öksüz, yetkililerden bilgi aldı.

Açılışı yapılan İş Kulübü, kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, tedavi görmüş eski madde bağımlıları gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik motivasyon artırmayı ve yöntem desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış bir iş ve meslek danışmanlığı görevi yapıyor.

İş Kulübü’nde, çalışmak isteyen herkese göre bir iş bulunduğunu, o işe girebilmek için neler yapılması gerektiği görevli personel tarafından anlatılıyor.

Kars İş Kulübü’nde alanında tecrübeli İş ve Meslek Danışmanları müracaat edenlere yardımcı olacak. Vatandaşlar burada bilgileri teorik olarak öğrenecek aynı zamanda uygulayarak pekiştirecek. 615 kişilik gruplarda 25 gün arası süren eğitimlerde hem eğlenecek hem öğrenecek hem de pratik yapma imkanı bulacak.

KARS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:46

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