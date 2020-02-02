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Kars’ta AK Parti 2020 yılının ilk Danışma Meclisi Toplantısı’nı yaptı

İHA

AK Parti Kars İl Başkanlığı, 2020 yılının ilk Danışma Meclisi Toplantısını Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün katılımıyla yapıldı.

Kars’ta AK Parti 2020 yılının ilk Danışma Meclisi Toplantısı’nı yaptı

AK Parti Kars İl Başkanlığı, 2020 yılının ilk Danışma Meclisi Toplantısını Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’ün katılımıyla yapıldı.
İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, teşkilat mensupları ve partililer katıldı.
Divan başkanlığını Tanıtım ve Medya Başkanı Sinan Yılmazel’in yaptığı danışma meclisi toplantısında yapılan konuşmalarda, geçtiğimiz hafta Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sonrası devletin yaraları sarması, Yunan milletvekilinin Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türk Bayrağı'nı yırtma küstahlığı ile Amerika ve İsrail’in Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi damgasını vurdu.
AK Parti Kars İl Başkan yardımcısı Kadir Sarıdağ’ın selamlama konuşması ile başlayan toplantı sonrası geçtiğimiz günlerde görevlerini arkadaşlarına devreden AK Parti Merkez İlçe eski Başkanı Hüseyin Çiftçi ve Susuz İlçe eski Başkanı Ayhan Bulut’a, AK Parti Kars İl Başkanlığı tarafından hazırlanan plaket ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mektup, Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz tarafından verildi.

KARS

30 Ocak 2020 Perşembe

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