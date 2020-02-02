Kars’ta “Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler” projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars’ta “Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler” projesi

İHA

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Serhat Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na sunduğu "Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Kars’ta “Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler” projesi

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Serhat Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na sunduğu “Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler” projesinin sözleşmesi imzalandı.
SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Kars İl Milli Eğitim Müdür Vekili Cemalettin Güven tarafından imzalanan “Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler” projesi, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında mali destek almaya hak kazanmıştı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu proje ile “Kentin ve bölgenin nitelikli ara eleman” ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
Projenin hayata geçirilmesiyle, “Mesleki ve teknik liselerin uygulamalı eğitim altyapılarının güçlendirilmesi ile verilen eğitimin niteliğinin artırılması, bu okullarda okuyan gençlere daha fazla iş güvencesi, daha yüksek gelir, mesleki yükselmenin sağlanması, kendi işini kurma yolunun açılması, kendine duyduğu güven ve saygının artması ile kentin ve bölgenin nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması” amaçlanıyor.

KARS

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta AK Parti 2020 yılının ilk Danışma Meclisi Toplantısı’nı yaptı
YEREL HABERLER Kars’ta AK Parti 2020 yılının ilk Danışma Meclisi ...
Kars’ta kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor
YEREL HABERLER Kars’ta kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor
Kars'ta organize suç örgütüne operasyon: 22 gözaltı
YEREL HABERLER Kars'ta organize suç örgütüne operasyon: 22 gözaltı
Kars'ta tipiden 181 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kars'ta tipiden 181 köy yolu ulaşıma kapandı
Kars’ta tipide mahsur kalan hasta kurtarıldı Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Kars’ta tipide mahsur kalan hasta kurtarıldı Kar ...
Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi
Kars’a kar yağışı yeniden başladı
YEREL HABERLER Kars’a kar yağışı yeniden başladı
Kars’ta 30 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kars’ta 30 bin lira değerinde kaçak sigara ele ...
Arpaçay’da ‘Muhtarlara Hizmet içi’ eğitim verildi
YEREL HABERLER Arpaçay’da ‘Muhtarlara Hizmet içi’ eğitim verildi
Kars’ta İş Kulübü’nün açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Kars’ta İş Kulübü’nün açılışı yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X