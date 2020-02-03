Kars´ta buzdan 'avizeler' oluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars´ta buzdan 'avizeler' oluştu

DHA

KARS´ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dondurucu hava, ağaçların buzla kaplanmasına neden oldu. Çatılardan damlayan suların buza çevirdiği ağaçlar, avizeleri andırdı.
Sarıkamış Kayak Merkezi, son kar yağışının ardından kayak severlerle dolup taştı. Turizm otelleri tam dolulukla hizmet verirken, 7´den 70´e herkes Sarıkamış´ta kayak yapmanın tadını çıkardı. Kayak merkezindeki doluluk oranı Sarıkamış ilçe merkezindeki esnafların da yüzünü güldürdü. Alış veriş ve yemek ihtiyaçları için ilçeye gelenler, gönüllerince gezip hatıra fotoğrafları çektirdi.
İlçede en dikkat çeken detay ise çatı saçaklarından sızan suların ağaçlarda oluşturduğu buz manzaraları oldu. Avizeyi andıran buzları gören ziyaretçiler, cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekti.
Emekli kayak hocası Behsat Türkseven de buz tutan ağacı hayranlıkla izlediğini belirtirken, Kar yağışının Sarıkamış´a çok yakıştığını ve kayak merkezlerini canlandırdığı için bunun bir nimet olduğunu kaydetti.

KARS

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta “Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler” projesi
YEREL HABERLER Kars’ta “Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak ...
Kars’ta AK Parti 2020 yılının ilk Danışma Meclisi Toplantısı’nı yaptı
YEREL HABERLER Kars’ta AK Parti 2020 yılının ilk Danışma Meclisi ...
Kars’ta kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor
YEREL HABERLER Kars’ta kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor
Kars'ta organize suç örgütüne operasyon: 22 gözaltı
YEREL HABERLER Kars'ta organize suç örgütüne operasyon: 22 gözaltı
Kars'ta tipiden 181 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kars'ta tipiden 181 köy yolu ulaşıma kapandı
Kars’ta tipide mahsur kalan hasta kurtarıldı Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Kars’ta tipide mahsur kalan hasta kurtarıldı Kar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X