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Kars’ta 66 bin 241 öğrenci ders başı yaptı

İHA

Kars'ta, 20192020 eğitimöğretim yılında 591 okulda, eğitim gören, 66 bin 241 öğrenci ile 3 bin 713 öğretmen, düzenlenen törenle 15 günlük yarıyı tatiline girdi.

Kars'ta, 20192020 eğitimöğretim yılında 591 okulda, eğitim gören, 66 bin 241 öğrenci ile 3 bin 713 öğretmen, düzenlenen törenle 15 günlük yarıyı tatiline girdi.
Kars’ta 20192020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılının bugün başlamasıyla birlikte il genelinde 591 okulda, 66 bin 241 öğrenci yeniden ders başı yaptı.
20192020 eğitim öğretim yılı 17 Ocak 2020 tarihinden başlayan yarıyıl tatili bugün ilk ders zilinin çalmasıyla ile sona erdi. Yeniden ders zilinin çalmasıyla birlikte ikinci yarıyıl başlamış oldu.
20192020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında ara tatil 610 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak ve 13 Nisan'da ara tatil sona erecek. 19 Haziran 2020 Cuma günü ise 11 haftalık ara ile öğrenciler yaz tatiline girecek.

KARS

30 Ocak 2020 Perşembe

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