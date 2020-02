2019 buzağı desteklemesi icmali Kars’ta askıya çıktı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, “7 Şubat 2020 tarihine kadar icmal askıda kalacak”

Kars’ta hayvancılıkla uğraşan vatandaşları yakından ilgilendiren ve merakla beklenen 2019 buzağı desteklemesi icmali askıya çıktı. Listeler, 1 Ocak 201931 Ağustos 2019 tarihleri arasında doğan buzağıları kapsıyor.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, buzağı desteğinin icmale çıktığını ve 7 Şubat 2020 tarihine kadar icmalin askıda kalacağı çağrısında bulundu.

Yetiştiricinin, çiftçinin ve hayvancılık yapan işletme sahiplerinin her dönemde yanında olduklarını, daha fazla kazanması için gerek teknik bilgi açısından gerekse maddi kaynak açısından desteklemeye her zaman devam ettiklerini ifade eden Düzgün, “2020 yılı içinde hem başvurularımız hem de desteklerimiz devam edecek. Geçtiğimiz hafta prim desteği vatandaşlarımızın hesabına yattı. Yem bitkileri desteği, 2019 yılı buzağı destekleri zamanı geldikçe peyderpey vatandaşlarımızın hesabına yatacak” dedi.

2019 yılında doğan, 2020 yılında da desteklemeye esas olmak üzere icmale çıkan buzağı desteği başvuruları hakkında da vatandaşları bilgilendiren Dr. Hüseyin Düzgün, “2019 yılı içerisinde biz aldık ve geçtiğimiz hafta içerisinde buzağılarını küpeletmiş, brusella ve şap aşısı başta olmak üzere gerekli aşılarını yaptırmış vatandaşlarımızın isim listelerini Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde, İl ve İlçe Müdürlüklerinde icmale çıktık. Vatandaşlarımız muhakkak İl ve İlçe Müdürlüklerimize giderek bu listede isimlerini kontrol etsin. Evinde doğmuş olan, süresini tamamlamış olan, aşısı yapılmış, küpesi takılmış olan buzağı sayılarıyla desteğe esas icmale çıkmış buzağı sayılarını kontrol edip, karşılaştırsınlar. Şayet eksiklik veya bir yanlışlık varsa bize 7 Şubat 2020 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor. Yani Cuma gününe kadar problem olan, yanlışlık olan, hata olan, bunu bilen, kontrol edipte gören vatandaşımız gelsin dilekçe versin, kesinlikle bir hak kaybı olmayacaktır, bu manada rahat olsun. Eğer ki bir yanlışlık varsa biz gerekli düzeltmeyi yapacağız. Gerekli düzeltmelerin ardından ikinci icmale çıkacağız ve daha sonra desteklemeye esas son icmali çıkartıp bakanlığa göndereceğiz” diye konuştu.

Desteklemeye esas fiyatlandırmayı da açıklayan Düzgün, her sene olduğu gibi bu senede 450 TL’den başlayıp, 920 TL’ye kadar hayvan başı destek verileceğini sözlerine ekledi.

KARS 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:35

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.