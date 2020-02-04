Digor Belediyesi yol ve kaldırımların karını temizliyor

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Digor’da kar yağışının ardından belediye kaldırım ve caddelerin karını temizlemeye başladı.

Belediye Başkanı Nebi Kerenciler’in talimatıyla harekete geçen Belediye Temizlik İşleri ekipleri, önce kaldırımların karını temizleyerek caddeye döktü. Ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan karlar, ilçe dışına taşındı.

Belediye’nin karla mücadele çalışması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Başkan Kerenciler, kaldırım ve caddelerin kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini kaydetti.

KARS 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:42

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