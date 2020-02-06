Çığ altında kalan şehidin naaşı Arpaçay’a getirildi Şehidin evi ve sokağı bayraklarla donatıldı Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı yarın toprağa verilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı’nın naaşı toprağa verilmek üzere Arpaçay’a getirildi. Şehit Avcı, yarın cuma namazını müteakiben toprağa verilecek.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalarak şehit olan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı’nın baba evinin bulunduğu cadde Türk bayraklarıyla donatıldı. Arpaçaylılar şehidin evine toplandı.

Harakani Havalimanı'na askeri uçakla getirilen şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı’nın cenazesi konvoyla baba ocağı Arpaçay’a getirilerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Avcı’nın baba evine, ilçe merkezindeki iş yerlerine ve diğer evlere Türk Bayrağı asılırken, taziye çadırı da kuruldu.

Avcı’nın cenazesi yarın cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedilecek.

KARS 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:37

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.