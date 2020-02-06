Kars’ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

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Kars’ta etkili olan aşırı rüzgar, Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki fakülte binalarının çatılarını uçurdu.

Kentte, saat 14.00 sıralarında şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, saatteki hızı, 80 kilometreyi buldu. Şiddetli rüzgarda, Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki bazı fakülte binalarının çatıları uçarak metrelerce savruldu.

Görevliler vatandaşları uyararak bölgeden uzaklaştırdı. Şiddetli rüzgar kentte etkili olmaya devam ediyor.

KARS 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:37

YATSI 18:58

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