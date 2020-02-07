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VHO Digor’da sahipsiz hayvanları kısırlaştıracak

İHA

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ile Digor Belediyesi arasında Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması ve Rehabilitasyonu amacıyla protokol imzalandı.

VHO Digor’da sahipsiz hayvanları kısırlaştıracak

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ile Digor Belediyesi arasında Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması ve Rehabilitasyonu amacıyla protokol imzalandı.
İmza töreninde konuşan Digor Belediye Başkanı Nebi Kerenciler “Kars İl Hayvan Koruma Kurulunun bizim de iştirak ettiğimiz toplantısında alınan karar gereği Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül beyi davet ettik. Sözkonusu protokolü az önce imzaladık ve İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz hayvanların populasyonlarının kontrol altına alınmasını sağlamak için kısırlaştırmaları en kısa sürede başlatmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda da ilgili mevzuatlara uygun, Digorumuza yakışır nitelikte “Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi” yapmayı istiyoruz. Katılımları ve işbirlikleri için Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Sayın Ercan Ödül’e teşekkür ediyoruz” dedi.
Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, kentte en önemli sorunlarından olan sahipsiz hayvanların popülasyon kontrolü ve rehabilitasyon sürecini yönetmek için Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak çözüme katkı sağlayabilmek adına İl Hayvanları Koruma Kuruluna protokol sunduklarını belirtti.
Ödül, “Susuz ,Sarıkamış, Selim ve Kars Belediyelerimizden sonra bugün Digor Belediye Başkanımız ile protokolümüzü imzaladık ve mümkün olan en kısa sürede süreci başlatmayı umuyoruz. Digor şahsımında göreve başladığı, 5 yıl boyunca hizmet verdiği ilçe olmasından dolayı aidiyet hissettiğimiz güzide bir ilçemiz. Sayın Belediye Başkanımız Nebi Kerenciler beye nazik davetleri ve sahipsiz hayvanlar ile ilgili duydukları hassasiyet için yürekten teşekkür ederiz” diye konuştu.

KARS

07 Şubat 2020 Cuma

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