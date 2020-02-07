Kars, şehidini uğurladı

VAN- Bahçesaray karayolundaki çığ felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (28), memleketi Kars'ın Arpaçay ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın cenazesi, dün Van'da düzenlenen törenin ardından uçakla Kars'a getirildi. Burada törenle karşılanan Avcı'nın cenazesi, karayolu ile Arpaçay ilçesine götürülerek Devlet Hastanesi´nin morguna kondu. Bugün hastane morgundan alınan şehit Avcı'nın cenazesi, tören için Merkez Camii'ne getirildi. Buradaki törene, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Vali Türker Öksüz ve kent protokolü ile çok sayıda asker, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftüsü Yusuf Eviş'in Cuma namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından omuzlara alınan Avcı'nın cenazesi, ilçe merkezindeki mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

BaharAsim Avcı çiftinin 3'ü kız 5 çocuğundan en küçüğü olan Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın 2018 yılında Van'ın Çatak ilçesinde, Karaboğa Jandarma Karakolu'nda göreve başladığı ve 2 aylık nişanlı olduğu belirtildi.



KARS 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:39

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