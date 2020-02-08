Kars’ta facianın eşiğinden dönüldü 28 yolcusu bulunan otobüs kayarak yan yattı Otobüsün şarampole devrilmesini kar kütlesi önledi

En son nerede deprem oldu? 8 Şubat

Kars’ta aşırı buzlanan yolda kayan otobüs yan yattı, otobüsün şarampole devrilmesini yol kenarında bulunan kar kütlesi önledi.

Iğdır’dan Sarıkamış’a yolcu götüren T.G.’nin kullandığı 65 NZ 926 plakalı yolcu otobüsü Kars’a 10 kilometre kala Ölçülü Köyü mevkinde yolun aşırılı buzlanmasından dolayı kayarak yan yattı. İçerisinde 28 yolcu bulunan otobüsün şarampole devrilmesini tipinin yol kenarına yığdığı kar kütlesi önledi.

Yan yatan otobüste bulunan 28 yolcu olay yerine intikal eden AFAD ve jandarma ve trafik ekiplerinin yardımıyla yan yatan otobüsten çıkarıldı. Kara saplanarak şarampole devrilmeyen otobüste bulunan yolcular şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan trafik ekipleri ve jandarma KarsIğdır karayolunu kullanan sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, yolcu otobüsünün kaza yapmasında en büyük etkenin sis ve buzlanan yol olduğu öğrenildi.

KarsDigorIğdır Karayolu kullanan sürücüler, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde trafik ekiplerince durdurularak tipi ve buzlanmaya karşı uyarılıyor. KarsIğdır Karayolu’nda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

KARS 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:40

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.